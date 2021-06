Moeder blijkt nietsontziende ‘pedojager’: OM eist 10 jaar cel en tbs

Moeder Erika D. (36) uit Enschede is lid van een groep ‘pedojagers’ op Facebook en als ze erachter komt dat er een veroordeelde pedofiel in haar flat woont is de beslissing snel genomen. De ‘pedo’, een goede bekende van D., moet dood. De daad wordt bij het woord gevoegd. In de rechtbank hoorde D. vandaag jaar 10 cel en tbs met dwangverpleging eisen.

Erika D. probeert in eerste instantie binnen haar pedojagersgroep medestanders te vinden om de man van het leven te beroven. Dat lukt niet. Dan zoekt ze dichterbij naar mogelijke helpers: haar 16-jarige zoon en zijn kameraad Max van D. (18). Dat duo ziet het wel zitten om de ‘pedo klappen te geven en zijn geld te pakken’.



En zo gebeurt het dat de drie op 1 november vorig jaar naar de flat van het slachtoffer lopen. Waar ze vervolgens beestachtig tekeergaan. In een explosie van geweld wordt het slachtoffer niet alleen drie keer met een vlijmscherp mes gestoken maar slaan de beide jongens hem met honkbalknuppels letterlijk de hersens in.

Buurman neemt poolshoogte

Dat het slachtoffer de afschuwelijke aanval op zijn leven niet bekoopt met de dood is niet te danken aan D. en haar ‘jongens’. Zijn buurman gaat, waarschijnlijk getriggerd door het rumoer in de flat, poolshoogte nemen. Hij belt aan en wordt aangesproken door moeder D. die nog probeert om hem weg te sturen. Als dat niet lukt valt het plan, om de ‘pedo’ te vermoorden en het huis vervolgens vrij van sporen te maken, in het water. De beide ‘jongens’ gaan er als hazen vandoor en moeder D. verzint een verhaal dat het slachtoffer is aangevallen door twee Russen die nog een appeltje met hem te schillen hadden. Vervolgens laat ze de buurman binnen.

Het gesprek dat ze vervolgens heeft met 112 klinkt donderdagmorgen in de rechtszaal. Te horen is een vrouw in paniek die gilt dat ‘de hele boel onder het bloed zit, er ligt zoveel bloed, het is niet goed!” Politiemensen en ambulancepersoneel vinden de man even later inderdaad midden in een enorme plas bloed. Het bloed komt uit diepe steekwonden en uit zijn door de klappen zwaar vervormde hoofd. Uit beelden van de bodycam van een van de agenten is te zien dat het slachtoffer nog probeert van de brancard te komen omdat het liggen op de rug hem verschrikkelijk pijn doet. „Blijft u rustig liggen, u gaat naar het ziekenhuis”, zegt een broeder.

Kunstmatige slaap

Op het politiebureau bereiden officier van justitie Sandra Leusink en een onderzoeksteam zich die avond voor op de fatale boodschap van het ziekenhuis, dat het slachtoffer overleden is. Ze zetten vast een moordonderzoek op poten. De boodschap blijft uit, in het MST hebben artsen het gevecht gewonnen, het slachtoffer wordt twintig dagen in een kunstmatige slaap gehouden. Terwijl het slachtoffer voor zijn leven vecht wordt duidelijk dat de ‘Russen’ een verzinsel zijn en dat de paniekerige buurvrouw er meer van weet.

D. wordt opgepakt, politiemensen die haar telefoon bekijken stuiten op een app die alle telefoongesprekken opneemt. Als ze gesprekken beluisteren is het bewijs al snel geleverd. De gesprekken worden afgespeeld. De aanwezigen horen D. tegen haar 16-jarige zoon vertellen ‘je moet mensen gaan regelen, want die man moet klappen krijgen’. „Vijf ‘bankie’(straattaal voor 100 euro) per persoon. En dan maak ik het wel af.” D. verwijst in gesprekken naar een groot keukenmes dat ze heeft. Er zijn zelfs geluidsfragmenten waarop te horen is dat D. het mes nog scherper slijpt dan het al was. Om te proberen of het ook goed scherp was stak ze het tot aan het lemmet in haar bank. Het ging soepeltjes.

Opgewekt aan de telefoon

Tegen haar zoon zegt D: „Ik zit even te denken wat de beste manier is om dat mes erin te jagen, ik denk van achteren.” De 14-jarige dochter van D., ze heeft vijf kinderen van drie verschillende vaders, krijgt een uiterst opgewekte moeder aan de lijn. Bijna zingend vertelt D. dat haar broertje gaat helpen ‘een pedo te bossen’. „Moet je maar met je poten van kinderen afblijven”, om eraan toe te voegen: „Ik heb hier een dikke knuppel liggen.” Tegen haar zoon zegt D. dat ze, na het geven van de klappen: ‘Gezellig met z’n allen naar de McDonald’s gaan’.

Moeder D. kwam regelmatig bij het slachtoffer over de vloer, ze leende zelfs ooit een fors geldbedrag van hem. Tijdens haar rechtszaak zegt D. dat het slachtoffer haar zoontje van 6 jaar iets aan gedaan zou hebben, maar enig bewijs daarvan heeft ze niet. „Het was angst, er wonen heel veel kinderen in onze flat”, zei D. ook. „Misschien was het de angst dat hij op een onverwacht moment met de dochter van mijn vriendin alleen in de lift zou staan.” Verwijzend naar haar Facebookgroep zeg ze ‘ik ben gaan generaliseren, ik zag hem niet meer als individu’.

Over haar zoon en diens kameraad Max van D. zegt moeder D. dat ze alles op zich wil nemen, ook de vordering van ruim een halve ton die het slachtoffer indiende. Van D., die de avond voor de aanval met de 16-jarige uit Amsterdam naar Enschede treinde, zegt dat hij alleen maar wist dat er iemand klappen ging krijgen. Namelijk een drugsdealer die een hoop geld in huis had en die een lesje geleerd moest worden. Het was dan mooi meegenomen dat ze nog wat geld konden buitmaken. De 16-jarige zoon van moeder D. stuurde na hun daad een berichtje naar een vriend: ,,We hebben hem helemaal de kanker in gesloopt!”

Poging tot moord

Voor officier van justitie Sandra Leusink staat vast, wat hier gebeurde was een regelrechte poging tot moord. Alles was tot in de details gepland: van wie er waar zou slaan, tot het dragen van een dubbele laag kleding. Er was zelfs besproken dat de sporen na de moord zouden worden opgeruimd maar ook dat er in de woning van het slachtoffer gedoucht zou worden. Zo kon al het bloed al afgespoeld worden.



Tegen moeder D. eist Leusink 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Max van D. is nog zo jong dat hij via het jeugdstrafrecht vervolgd moet worden, de eis tegen hem is 20 maanden en jeugd-tbs. Tegen de 16-jarige zoon is ook 20 maanden jeugddetentie en jeugd-tbs geëist. Vanwege zijn jeugdige leeftijd werd zijn strafzaak achter gesloten deuren behandeld.

Het slachtoffer moest afgelopen januari zijn woning uit. Zijn woning werd op last van de gemeente voor drie maanden gesloten vanwege drugshandel. De man claimde meerdere kosten voor zijn verhuizing bij de verdachten. Die kosten moeten worden afgewezen zegt advocate Paola Wibbeling die moeder D. bijstaat.