Mocromaffia-kopstuk Razzouki lichtgewond bij arrestatie

updateOpnieuw slaat de politie een grote slag in de strijd tegen de georganiseerde misdaad: Saïd Razzouki (47), de ‘nummer twee’ van de Taghi-clan, is vandaag opgepakt in Colombia. Bij de arrestatie raakte Razzouki lichtgewond.

Dat zei Andy Kraag, hoofd van de Nationale Recherche, in het NOS Journaal. Volgens Kraag werd de voortvluchtige crimineel aangetroffen in een groot appartementencomplex in de Colombiaanse hoofdstad Medellin. Een Colombiaanse arrestatie-eenheid viel daar binnen. Razzouki werd alleen aangetroffen en probeerde nog te vluchten. Daarbij zou hij gewond zijn geraakt.

Razzouki was evenals Ridouan Taghi voortvluchtig. Taghi werd in december in Dubai al gearresteerd. Razzouki was zijn adjudant en stond sinds twee jaar ook op de Nationale Opsporingslijst. Al langer werden Colombia en Dubai genoemd als mogelijke schuillanden voor de twee. De Telegraaf bracht het nieuws over de arrestatie vanmiddag naar buiten. De Landelijke Eenheid van de Nationale Politie heeft de aanhouding bevestigd.

Evenals Taghi zal Razzouki zo snel mogelijk naar Nederland worden overgebracht. Hij zal vrijwel zeker in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught worden geplaatst, de zwaarst beveiligde penitentiaire inrichting van het land. Een fors team van de landelijke recherche werkte intensief samen met de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) en de Federal Bureau of Investigation (FBI), plus de Colombiaanse autoriteiten.

De officiële identificatie van Razzouki is vrijdagmiddag nog gaande, maar de Landelijke Eenheid van de politie verwacht snel officieel te kunnen bevestigen dat ’s lands meest gezochte crimineel is gepakt. Onder welke omstandigheden hij is aangetroffen, was vrijdagmiddag nog niet duidelijk.

Razzouki had in Nederland nog geen advocaat omdat hij zich tot nu toe niet liet vertegenwoordigen in het grote liquidatieproces Marengo waarin hij samen met Taghi hoofdverdachte is.

Vele liquidaties

Saïd Razzouki wordt verdacht van onder meer het, samen met Taghi, aansturen van vele liquidaties. Hij is in proces Marengo formeel aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie met onderwereldmoorden als oogmerk, en bijvoorbeeld het aansturen van de liquidatie van de Utrechtse Montenegrijn Ranko Scekic op 22 juni 2016 in Utrecht en de moord op misdaadblogger Martin Kok, op 8 december 2016 in Laren. Ook zou hij de poging hebben aangestuurd Kok met een zware bom onder zijn auto op te blazen op 2 juli 2016, bij restaurant Klein Kalfje in Amstelveen.

In de weken nadat die bom was ontdekt en de aanslag was verijdeld, zouden Saïd Razzouki en zijn jongere broer Mohamed (38) weer aan kroongetuige Nabil B. om semtex hebben gevraagd, zo heeft die de recherche verteld. Saïd Razzouki zou een semtexbom van afstand met een telefoon tot ontploffing willen laten brengen.

Razzouki zou ook het moordplan hebben aangestuurd voor Khalid ‘Imo’ H. in januari 2017 in Utrecht-Overvecht. Op 12 januari werd Hakim Changachi daar door een blunder doodgeschoten, omdat hij voor ‘Imo’ werd aangezien, die in dezelfde flat woonde. Twee dagen later zag doelwit Khalid H. verdachte mannen in een auto bij de flat. Hij belde de politie, waarna die na een wilde achtervolging enkele Amsterdammers kon arresteren die zwaarbewapend op weg moeten zijn geweest om H. alsnog te liquideren.

Voor die laatste twee zaken, in Overvecht, zijn Amsterdamse uitvoerders veroordeeld tot zware celstraffen, oplopend tot 26 jaar.

Saïd Razzouki moet levenslang vrezen. Het op het oog overweldigende bewijs komt vooral uit versleutelde maar onthulde PGP-e-mails (Pretty Good Privacy), waarin zeer openlijk over onderwereldmoorden wordt ‘gesproken’, plus de verklaringen van kroongetuige Nabil B.