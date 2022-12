Mocromaffia-kopstuk ging vanuit gevangenis door met moordplannen, forse celstraffen in megazaak

Een van de sleutelfiguren in het gewelddadige onderwereldconflict in Amsterdam verdwijnt voor lange tijd achter de tralies. Benaouf A., die ooit probeerde te ontsnappen uit de gevangenis met een helikopter, kreeg woensdag twaalf jaar cel voor zijn aandeel in een reeks moordplannen.

De rechtbank ziet vooral dat hij onverschrokken doorging met ‘huiveringwekkende’ moordplannen terwijl hij nota bene vastzat in de gevangenis. Volgens de rechtbank bereidden hij en vijf medeverdachten tussen 2015 en 2016 verschillende liquidaties voor op rivalen. Aanslagen die uiteindelijk niet doorgingen, mislukten of werden verijdeld door de politie.

Sleutelfiguur

Benaouf wordt beschouwd als een van de sleutelfiguren in het ongekende onderwereldconflict dat in 2012 losbarstte, ook wel bekend als de Mocromaffia-oorlog. Katalysator voor die vete lijkt de moord in oktober van dat jaar op Najeb Bouhbouh. Benaouf zou de liquidatie hebben aangestuurd en wordt daarvoor veroordeeld voor twaalf jaar cel.

Misschien wel de bekendste aanslag in het conflict, die verschillende jonge criminelen uit twee rivaliserende kampen het leven kost, vindt plaats in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Benaouf is in december 2012 het beoogde doelwit bij die wildwestschietpartij, maar weet ternauwernood te ontsnappen door tussen twee woonboten in het water te springen. Twee van zijn vrienden komen wel om het leven.

Dodenlijst

De zaak 13Maracane, waarin de rechtbank woensdag uitspraak deed, is zo’n beetje het slotstuk van een reeks processen over dit onderwereldconflict. De zaak richt zich op een deel van de plannen die de groep-Benaouf maakte om verschillende tegenstanders uit de weg te ruimen. Op ‘el listo’ - hun dodenlijst - stonden onder andere verschillende rivalen die een rol speelde bij de aanslag op Benaouf in de Staatsliedenbuurt. Een van hen was Samir Z., bij wie een bom onder zijn scooter tot ontploffing werd gebracht.

Naast die liquidatiepoging, die Z. overleefde, draaide het om nog zeven moordplannen. Die gingen niet door of mislukten, soms ook door ingrijpen van de politie. Die verijdelde bijvoorbeeld een tweede liquidatiepoging op Samir Z. De politie vond in een gestolen auto vier automatische wapens en een jerrycan benzine. De agenten maakten de wapens onklaar en vervingen de benzine in de jerrycan door water.

Rekruteren van schutters

In wisselende samenstellingen hielden zes van de negen verdachten zich volgens de rechtbank bezig met het voorbereiden van liquidaties. Ze maakten gebruik van versleutelde telefoons, waarvan de politie later de berichten kon teruglezen. In die berichten hadden de mannen het over het regelen van bijvoorbeeld foto’s van doelwitten, auto’s en vuurwapens. Maar het ging ook over rekruteren van schutters en het betalen van voorschotten.

Met dat laatste bemoeide onder ander ‘patron’ Benaouf zich. Hij zat op dat moment al vast, maar kon de organisatie toch aansturen dankzij een versleutelde telefoon die hij stiekem in zijn bezit had. Hij besliste mee over de prijs die voor een van de aanslagen moest worden betaald en zou in twee zaken schutters hebben geregeld, mannen die zaten vlak daarvoor in dezelfde gevangenis zaten.

Helikopter kapen

De zwaarste straf in de zaak, achttien jaar cel, is voor Hamid A., ‘Bugs’. Hij wordt door de rechtbank gezien als een belangrijke man binnen de moorddadige organisatie. Hij zou aanslagen hebben ‘aangejaagd’ en schreef over doelwit Samir Z. bijvoorbeeld: ‘die man moet moet moet dood.’ Drie verdachten werden vrijgesproken, vier andere mannen kregen celstraffen tussen de drie en tien jaar.

Benouaf kreeg dus een straf van twaalf jaar, twee jaar meer dan het Openbaar Ministerie eiste. Die komt bovenop de straf van twaalf jaar die hij op dit moment al uitzit voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie op Najeb Bouhbouh. Hij haalde in 2017 nog een keer het nieuws toen een groep vertrouwelingen probeerde om een helikopter te kapen om hem uit de gevangenis te bevrijden. De politie dwarsboomde de spectaculaire ontsnappingspoging.