Mo (25) had al een zwaar leven achter de rug, toen daar op de Oudegracht een eind aan kwam

,,Toen ik dat hoorde en las ... dit doet gewoon geen recht aan hem. En hij kan het zelf nooit meer laten zien wie hij is", zegt Terenja Bongers. ,,Normaal leef je door in de verhalen van familie en vrienden. Dat dat bij hem niet gebeurt, vind ik zo pijnlijk, zo onacceptabel, dat wil ik gewoon niet. Hij mag niet als een kaars uitdoven.”



Vijftien was Mo, toen Terenja Bongers (46) hem leerde kennen. Hij was haar pupil. Zij was groepsleider in Valkenheide in Maarsbergen, toen nog een instelling voor jongeren die niet meer thuis konden wonen omdat hun ouders niet in staat waren voor ze te zorgen. ,,De meesten hadden nog wel een adres waar ze af en toe op verlof naartoe konden. Maar hij was er altijd. Wij waren zijn huis, zijn thuis, zijn alles.”