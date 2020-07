Misverstand: viroloog Ab Osterhaus toch niet in Ranking The Stars

Proteste­ren­de boer die onder schot werd gehouden weer vrij

20:10 De 39-jarige boer uit Oost-Gelre in de Achterhoek, die vrijdagavond bij Bleiswijk werd aangehouden, wordt verdacht van bedreiging van een agent. Hij is vandaag vrijgelaten, maar zal zich in een later stadium nog moeten verantwoorden voor een officier van justitie tijdens een OM-hoorzitting.