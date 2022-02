Mistbanken maken plaats voor veel zon: ‘Komende dagen wordt het iedere middag lenteachtig’

Het lijkt het beeld voor de komende dagen te gaan worden. ,,De ochtenden zijn winters, de middagen lenteachtig’’, zegt Alfred Snoek van Weerplaza. En dat terwijl het KNMI vanmorgen voor een groot deel van het land nog code geel had uitgeroepen, vanwege plaatselijk dichte mistbanken voor. De mistbanken zijn soms verraderlijk doordat het zicht van plaats tot plaats sterk kan verschillen. Met name in het midden en zuiden van het land is het opletten geblazen, zo waarschuwde de meteorologen.

De rest van het weekend schijnt de zon flink, al blijft het ‘s nachts nog koud. Afgelopen dagen hebben we er al aan kunnen ruiken en ook dit weekend zit er mooi weer in het vat. De wind is zwak en de temperatuur loopt op naar waarden tussen 8 en plaatselijk 11 graden.

Maart begint fraai

Het lijkt erop dat maart ook fraai begint. ,,De zon schijnt van tijd tot tijd flink, al kan later volgende week wel een warmtefront vanaf de noordelijke Noordzee onze omgeving schampen. Dit levert mogelijk enige tijd regen op maar de hoeveelheden blijven beperkt”, voorspellen de meteorologen van Weerplaza. ,,Wat vooral opvalt is de dagelijkse gang in temperatuur: overdag wordt het vanaf komend weekend 10 tot 13 graden, waar de nachten tegelijkertijd juist veel kouder worden. Landinwaarts kunnen minima voorkomen rond -5 of -6 graden.”

Volledig scherm Foto ter illustratie: Het KNMI waarschuwt voor dichte mist. © ANP