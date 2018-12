Mist: Schiphol schrapt tientallen vluchten, Eindhoven Airport sluit vertrekhal

Vliegtuigen die moesten landen op Schiphol zijn onder meer uitgeweken naar Groningen Airport Eelde. Aankomende vliegtuigen voor Eindhoven worden omgeleid naar Maastricht, Keulen en Weeze. Tot 23.00 uur vertrekt er geen enkel vliegtuig vanuit Eindhoven. Het besluit de vertrekhal te sluiten, zorgde voor enorme drukte. Reizigers klagen over slechte communicatie en proberen hun vlucht om te boeken. Inmiddels is de toegang tot Eindhoven Airport afgesloten. De beveiliging houdt iedereen buiten. Dit om mogelijke chaos te voorkomen.

Volgens een woordvoerder van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is het zicht momenteel maar 250 meter. Dat levert flinke vertragingen op voor inkomende vluchten. Normaal gesproken worden er door de luchtverkeersleiding 65 inkomende vluchten per uur afgehandeld, nu zijn dat er 34 per uur. Luchtvaartmaatschappijen kunnen zelf beslissen of ze met vertraging alsnog op Schiphol landen of uitwijken naar andere luchthavens. De vertrekkende toestellen hebben geen last van vertragingen, aldus de luchthaven.