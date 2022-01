Missverkiezing blijft trekken, ondanks verhalen The Voice: ‘Zelf aangeven: niet bloter dan dit’

Greg R. (73) hoorde een levenslan­ge gevangenis­straf eisen en vecht nu voor zijn laatste kans

Hij is 73 jaar, zat al meer dan dertig jaar van zijn leven in de cel en hoorde vorige week dat het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf tegen hem eiste. Voor Greg R., een Amsterdamse oudgediende in de onderwereld, was het donderdagochtend alles of niets.

27 januari