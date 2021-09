Missers met paspoort Shariel (21) krijgen staartje: ‘Hij kwam vier keer met ‘gestolen’ papieren op Schiphol’

Ophef om proostende bestuur­ders tijdens opening alcohol­vrije kermis: ‘Vreemd en ongepast’

1 september In het Brabantse Budel is ophef ontstaan om een foto van proostende gemeentebestuurders bij de opening van de kermis. Vanwege corona is die kermis dit jaar alcoholvrij. De foto, waarop te zien is dat wijn wordt geschonken, circuleert online en maakt de nodige reacties los.