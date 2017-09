Mishandeling familie Ajax-speler 'racistische daad'

,,Ik liep niet in een Ajax-shirt”, zegt Van Delden. Volgens hem hadden de Helmond Sport-supporters het op hem gemunt vanwege zijn huidskleur. ,,Ik ben de enige donkere jongen die ertussen loopt. Dan ben je een makkelijk doelwit.'' Van Delden zegt dat het ook volgens andere ooggetuigen een racistische daad was.



,,De volgende dag ben ik door de directeur van Helmond Sport gebeld'', zegt Van Delden. ,,Dat is erg fijn. Hij zegt dat als ze erachter komen wie dit heeft gedaan, die mensen een stadionverbod krijgen.'' Zondagavond doet Van Delden aangifte bij de politie in Amsterdam. De journalist zal in de loop van de week ook aangifte doen, zegt Van Delden. ,,De vader is nu nog erg aangeslagen, maar ook hij zal later met de broer naar de politie gaan.''