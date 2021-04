Misdaadverslaggever Yelle Tieleman: ‘De dag van de tramaanslag vergeet ik nooit’

Misdaadverslaggever Yelle Tieleman heeft de journalistieke prijs De Tegel gewonnen voor zijn artikel over de tramaanslag in Utrecht op het 24 Oktoberplein. Hij vertelt in de speciale 75 jaar AD-uitzending over die dag.