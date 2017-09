Minstens 1000 kilometer extra asfalt in de pijplijn

Alleen al in 2018 wordt 2,6 miljard euro geïnvesteerd in het hoofdwegennet, blijkt uit de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu die vanmiddag is gepresenteerd.

Waterveiligheid

De totale investering in onze wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen komt uit op 6,2 miljard in 2018. ,,Dit is nodig om de groeiende economie van Nederland te ondersteunen en dit doen we op een duurzame manier, zo goed mogelijk ingepast in de omgeving. Daarnaast werken we hard aan de waterveiligheid. Die is in Nederland op een uitzonderlijk hoog niveau", aldus minister Schultz.