Ministers gebruiken ‘gel en krultang’ voor bordesfoto met koning

Besmette­lij­ke variant vogelgriep: ruim 400.000 kippen en kuikens geruimd deze week

Op een pluimveebedrijf van een ondernemer in Bentelo, waar eerder vandaag vogelgriep is vastgesteld, moeten alle 120.000 legkippen worden geruimd. Een vestiging ernaast met 69.000 kippen wordt eveneens geruimd. Net zoals bij een pluimveebedrijf in Blija (Friesland) gisteren, dragen de dieren een besmettelijke variant van de vogelgriep.

4 januari