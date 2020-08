Ministerie: Ga niet op vakantie naar Parijs, Madrid of Brussel

In Frankrijk gaat het om het gebied om Parijs en Bouches-du-Rhône (het gebied rondom Aix-en-Provence en Marseille). In België krijgt ook Brussel code oranje. Het is niet duidelijk hoelang het nieuwe reisadvies van kracht blijft.

Vakanties afgeraden

Ook in andere Europese landen, zoals Finland, Litouwen, Estland en Malta, neemt het aantal coronabesmettingen weer toe sinds de coronamaatregelen werden versoepeld. Daarom veranderde het ministerie het reisadvies ook in die landen van geel (let op veiligheidsrisico’s) naar oranje (alleen noodzakelijke reizen).

Toeristische reizen of familiebezoeken worden streng afgeraden. Wie na middernacht in Parijs, Madrid of Brussel komt, wordt dringend aangeraden na thuiskomst veertien dagen in thuisquarantaine te gaan.

Waakzaam

Verplicht in quarantaine

Nederlanders die overigens vanaf vandaag het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen binnenkomen, moeten in dat land verplicht veertien dagen in quarantaine. Finland stelde deze maatregel al eerder in. Spanje en Frankrijk zijn dat voorlopig niet van plan.

De verplichte quarantainemaatregel moet het reizen naar andere landen afschrikken, maar veroorzaakt wel nieuwe kopzorgen voor luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties die hadden gerekend op een herstel in augustus. ,,We blijven nu met de problematiek zitten dat reizen naar andere landen moeizaam blijft”, zegt woordvoerster Mirjam Dresmé van brancheorganisatie ANVR tegen deze site.

,,Deze maatregel is weer een nieuwe klap voor onze branche. We vrezen dat veel reisorganisaties het niet gaan redden, ondanks de goed bedoelde now-regelingen. De reisbranche is gelukkig dynamisch en creatief, maar om al die duizenden banen in de sector te behouden moet er toch echt weer een stukje van de wereld opengaan.”

Zo is het nu in deze grote steden

Barcelona

Even leek de stad weer op te leven. Een beetje. Toen er eind juni een einde kwam aan de lockdown in Spanje, kregen de weinige hotels in Barcelona die open waren (slechts een kwart van het totaal) weer een voorzichtige stroom van reserveringen binnen, vooral voor augustus, dé vakantiemaand van de Spanjaarden zelf. Maar de nieuwe brandhaarden in de Catalaanse metropool hebben alles weer tenietgedaan. ,,Er is een golf van annuleringen binnengekomen’’, vertelde een woordvoerder van de hoteleigenaren van Barcelona vorige week aan het persbureau Efe.

De negatieve reisadviezen die verschillende Europese landen voor Barcelona hebben gegeven of de eis om in quarantaine te gaan bij terugkeer uit de stad, zorgden voor de definitieve klap. Sommige hotels die uiteindelijk de deuren weer hadden geopend, zijn toch weer dichtgegaan. De hotelsector vraagt de regering om steunmaatregelen, zoals de toestemming om het tijdelijk ontslag van werknemers dat door de overheid wordt bekostigd, te verlengen tot tenminste december. Was er nog hoop dat de uitbaters in augustus en september nog iets van het seizoen konden redden, dan is die nu volledig vervlogen.

Berlijn

De coronacrisis heeft het hardst toegeslagen waar Berlijn van leeft, zei locoburgemeester en deelstaatminister van Economie Ramona Pop eind mei. Ze doelde op het toerisme, dat na twee maanden lockdown weer was toegestaan. De stad registreerde vorig jaar 13,9 miljoen bezoekers (3,4 procent meer dan in 2018) en 34,1 miljoen overnachtingen (+3,8 procent), goed voor een derde plaats na Parijs en Londen. Die bezoekers waren goed voor een omzet van 12 miljard euro en 250.000 banen.

Corona hakt er nu echter genadeloos hard in. April telde slechts 51.431 bezoekers en 162.486 overnachtingen (bijna 95 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar). Mei deed het met 100.614 bezoekers en 285.000 overnachtingen iets beter, maar het was nog altijd bijna 91 procent minder dan een jaar eerder.

Inmiddels is de situatie iets verbeterd. ,,Sinds het opheffen van de reisbeperkingen medio juni gaat het langzaam weer opwaarts’’, zegt woordvoerder Christian Tänzler van toerismebureau VisitBerlin. De cijfers worden binnenkort bekendgemaakt.

Veel medewerkers in de toeristische sector zitten nog steeds thuis in zogenoemde Kurzarbeit, waarbij ze minder uren werken en een WW-toeslag krijgen. Desondanks stijgt de werkloosheid (21.305 in juli, bijna 6000 meer dan in juni), vooral in de horeca en dienstverlening. Ondernemers met een omzetdaling van minstens 60 procent vergeleken met dezelfde maanden vorig jaar kunnen maximaal 50.000 euro per maand overheidssteun krijgen gedurende drie maanden voor de vaste lasten. De deelstaat biedt 90 miljoen euro aan noodhulp, aan het einde van de maand volgt een arbeidsmarkttop.

Nieuwe campagnes, die onder meer de natuur en fietsroutes promoten, moeten meer toeristen lokken. Ze zijn vooral gericht op Duitsers, met 60 procent traditioneel de grootste bezoekersgroep.

Rome

Het is bijna onvoorstelbaar, maar een jaar geleden kwamen gidsen in opstand tegen de overvolle gangen in de Vaticaanse musea. De combinatie van hitte en een overvloed aan toeristen maakte gidsen in Rome’s belangrijkste musea zwaar en soms zelfs gevaarlijk. Nu zijn de musea leeg. Geen lange rijen meer, geen drommen toeristen die zich verdringen voor de fresco’s van Rafaël of Michelangelo. De Vaticaanse musea ontvangen nu maximaal 1600 bezoekers per dag, voor de epidemie liepen er dagelijks gemiddeld 23.000 kunstliefhebbers. Bij die andere Romeinse hoofdattractie, het Colosseum, is de situatie identiek. Alleen op afspraak mag een handvol toeristen het antieke amfitheater bezoeken.