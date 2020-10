Ministerie erkent rekenfoutje bij patroon mondkapjes en gaat opnieuw rekenen

Druk op tbs-klinieken is ‘onverant­woord groot’ met alle gevolgen van dien

14 oktober Het tbs-systeem in Nederland loopt vast als er niet snel extra wordt geïnvesteerd. Dat stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) in een nieuw rapport. ,,Het is 5 voor 12. De minister moet écht ingrijpen”, waarschuwt inspecteur-generaal Henk Korvinus van de Inspectie JenV.