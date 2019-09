‘Ministerie en ziekenhuis lieten doof meisje gewoon barsten’

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Groningse ziekenhuis UMCG hebben een doof meisje van 4 jaar oud geweigerd te helpen omdat het Afghaanse meisje geen verblijfsvergunning had en een operatie ‘dus’ niet werd vergoed. Het Afghaanse meisje Kalma (nu 7) mag inmiddels wel in Nederland blijven, maar zal hoogstwaarschijnlijk altijd doof blijven.

De zaak van het kleine, aandoenlijke meisje Kalma was eind 2015 en begin 2016 groot in het nieuws. De ouders van de bijna 4-jarige peuter waren afgewezen asielzoekers dus een noodzakelijke ingreep voor hun dove dochtertje werd niet vergoed. Het meisje - dat één jaar oud was toen ze met haar ouders naar Nederland kwam - moest voor haar vijfde jaar twee gehoorimplantaten hebben om kans te maken op een goed gehoor.

Toen de verblijfsvergunning werd geweigerd, kwam ook het implantaat niet want er was geen vergoeding voor. De ouders kregen een ijskoude brief van het ministerie: ‘Doofheid is een wereldwijd voorkomend verschijnsel en doven kunnen zonder implantaat een aanvaardbaar bestaan leiden’. Met andere woorden: leer er maar mee leven.

Schrijnend

De ouders stapten vervolgens naar de rechter en kregen op sociale media bakken kritiek over zich heen: uitvreters waren het. Profiteurs. Dat een kind van drie buiten haar schuld in deze situatie zit, vergaten veel mensen blijkbaar. Het juridische gevecht leverde niks op. De rechter kon de helpende hand niet bieden. Pas in het voorjaar van 2018 gloorde er nieuwe hoop. Toenmalig staatssecretaris Mark Harbers (VVD) gebruikte zijn discretionaire bevoegdheid om Kalma en haar familie op humanitaire gronden een reguliere verblijfsvergunning te geven. De staatssecretaris kan deze bevoegdheid gebruiken als er sprake is van een schrijnende situatie.

Inmiddels heeft Kalma aan één oor een implantaat gekregen, maar toen was ze inmiddels zes jaar. Als dit implantaat aanslaat, krijgt ze een tweede. Tot nu toe is dat echter niet het geval. Kalma hoort weinig en kan amper praten. De kans dat het nog goedkomt is zeer gering.

Eindeloos

Kinderombudsman Margrite Kalverboer heeft naar aanleiding van een klacht van de advocaat van Kalma's ouders de zaak onderzocht en is keihard in haar oordeel: geld was belangrijker dan dit kind en ministerie en ziekenhuis hadden dat makkelijk kunnen oplossen. Kalverboer concludeert in een vandaag verschenen rapport dat het ministerie en het ziekenhuis zich vooral hebben ingegraven in eindeloze juridische procedures over de uitleg van de wet in plaats van een oplossing te vinden.

Het schrijnende is, zegt Kalverboer, dat als het meisje een implantaat had gekregen, ze daarna tóch recht had gehad op een verblijfsvergunning vanwege medische noodzaak. ,,Dat heeft het ministerie inmiddels met zoveel woorden toegegeven,” zegt Kalverboer. De nazorg moet namelijk ook in Nederland gebeuren. Kalverboer concludeert dat ministerie en ziekenhuis met één gesprek om tafel Kalma makkelijk hadden kunnen helpen. Maar de bereidheid daartoe was er nooit, in plaats daarvan verscholen beide instanties zich achter lange juridische procedures. De advocaat van de familie overweegt nu een procedure voor een schadeclaim te starten.

Ongewis