Ministerie doet oproep en mailt Nederlanders in orkaangebied

Persoon in trein op Amsterdam Centraal stierf natuurlijke dood

15:42 Op een toilet in een trein op Amsterdam Centraal is donderdagmiddag een overleden persoon gevonden. Dat meldt de politie. De persoon, over wie nog niets bekend is, werd aangetroffen in een een intercity direct die rond 1 uur deze middag vanuit de richting Rotterdam is binnengekomen op het station.