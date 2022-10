Ministerie doet onderzoek naar ‘illegale’ Chinese politiebureaus in Nederland

Een woordvoerder van het ministerie meldt dat naar aanleiding van berichtgeving van RTL Nieuws en Follow the Money (FtM) , die ontdekten dat deze bureaus zonder medeweten van de Nederlandse overheid zijn opgericht. En dat is sowieso illegaal, aldus een woordvoerster van het departement.

De twee vestigingen zouden administratieve zaken regelen voor Chinezen die in Nederland verblijven, zoals het verlengen van rijbewijzen. Maar RTL en FtM hebben sterke aanwijzingen dat deze ‘servicestations’ (ook) worden gebruikt om kritische Chinezen in de gaten te houden en mogelijk onder druk te zetten. Buitenlandse Zaken wil erachter komen wat ze precies doen en passende actie ondernemen.

Het eerste politiebureau zou in 2018 zijn opgericht in Amsterdam en dit jaar zou er één in Rotterdam zijn bijgekomen. In september maakte de Spaanse mensenrechtenorganisatie Safeguard Defenders bekend dat de Chinese overheid politiebureaus heeft opgericht in veel landen. Daarin werd al gemeld dat er twee posten in Nederland zijn.