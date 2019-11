Minister zwicht: 73 miljoen voor advocaten, massale staking van de baan

Daarmee is de grote staking van advocaten in januari volgens de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) van de baan. Dekker lag al sinds de start van Rutte-3 op ramkoers met de juristen, omdat zij vinden dat ze een te lage vergoeding krijgen voor het bijstaan van verdachten die advocaten krijgen toegewezen via de Staat.

Regeerakkoord

Zo was het ook neergeschreven in het Regeerakkoord, want daar stond in dat het nieuwe stelsel niet meer mocht gaan kosten dan de 400 miljoen euro die er nu al voor werd uitgetrokken.

Pas als dat systeem zou zijn ingewerkt en er een besparing zou zijn gehaald van 150 miljoen in 2024, zou Dekker weer de beurs willen trekken voor hogere vergoedingen. Nu doet hij dat dus, tamelijk onverwachts, alsnog. ,,In vele gesprekken met advocaten is het mij steeds duidelijker geworden dat voor veel sociale advocaten de rek er echt uit is. Ik begrijp dan ook dat de frustratie enorm is opgelopen. Daarom heb ik beloofd om te zoeken naar ruimte voor financiële verbeteringen op de korte termijn. Dat is gelukt en dat is goed nieuws voor advocaten en rechtzoekenden. Want advocaten zijn onmisbaar in elk stelsel voor rechtsbijstand.’’