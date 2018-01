Minister wil pleegkind tot 21e bij pleeggezin

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil dat pleegkinderen in ieder geval tot 21 jaar in een pleeggezin kunnen blijven wonen.

Hoewel er uitzonderingen mogelijk zijn, moeten de kinderen normaal gesproken op hun achttiende afscheid nemen van hun pleeggezin. De standaardvergoeding die pleegouders krijgen houdt dan op.



Minister De Jonge vindt dat jongeren op hun achttiende ,,nog niet zijn afgebakken''. Dit geldt volgens hem ,,zeker voor kinderen die opgegroeid zijn in pleeggezinnen'' die een moeilijke thuissituatie hebben meegemaakt. Daarom wil hij de leeftijd verhogen.



De Jonge gaat morgen naar Entrea-Lindenhout, een jeugdzorgaanbieder in Arnhem. Naast pleegzorg en gezinshuizen bieden zij ook specialistische vormen van jeugdhulp, speciaal onderwijs en gezinsbegeleiding aan. ,,Er staan praktijkverhalen van zowel pleegkinderen als pleegouders op mij te wachten. Ik wil graag horen waar ze tegenaan lopen en waar het beleid in de praktijk schuurt. De overgang van 18- naar 18+ is wat mij betreft in ieder geval voor verbetering vatbaar.''

Veilige en stabiel thuis

Pleegkinderen verdienen volgens de zorgminister een veilig en stabiel thuis, ook als ze 18 zijn. ,,Jongeren zijn niet opeens volwassen als de kalender vertelt dat ze 18 jaar zijn geworden. Wel worden er op dat moment worden allerlei volwassen keuzes verwacht. Over wonen, opleiding, over inkomen, over werk, over zorg en ondersteuning.'' In 2016 werden 21.685 pleegkinderen opgevangen.

,,Sinds jaar en dag hebben we het zo geregeld dat de pleegzorg en de vergoeding na het achttiende jaar ophoudt. ,,Is dat eigenlijk niet gek?'', vraagt De Jonge zich nu af. ,,Voor sommige jongeren betekent het dat zij het pleeggezin verlaten en daardoor opnieuw in de problemen komen. De meeste jongeren kunnen nog jaren na hun achttiende verjaardag terugvallen op hun ouders. De meeste jongeren hebben ook gewoon nog richting nodig, grenzen soms, support vooral.''

Zelfstandigheid

Sinds de decentralisatie van de Jeugdwet hebben gemeenten de mogelijkheid om de pleegzorg te verlengen. Daar wordt steeds meer gebruik van gemaakt, maar De Jonge zou het eigenlijk de nieuwe standaard willen maken: laat de pleegzorg tot het 21e jaar de regel zijn, en bij uitzondering - als het in het pleeggezin niet langer gaat of als jongeren echt toe zijn aan zelfstandigheid - eerder de stap maken om pleegzorg af te sluiten en op eigen benen gaan staan. ,,Hierover wil ik graag de komende tijd in gesprek met pleegouders, kinderen, professionals en gemeenten. Te beginnen morgen in Arnhem.''