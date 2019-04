Minister wil opheldering wapenhandel tbs’er

Nederland­se Mariaklok ongeschon­den uit vuurzee No­tre-Da­me

13:09 Klokkengieter Eijsbouts uit Asten heeft vanochtend ‘in de context van het drama in Parijs het best denkbare nieuws’ ontvangen. De in de Brabantse plaats gegoten Mariaklok is ongeschonden uit de vuurzee van de Notre-Dame gekomen.