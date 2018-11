Minister wil in gesprek met Derksen over homo-uitspraken: ‘Doet veel mensen pijn’

VIDEOMinister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) wil in debat met Johan Derksen. Dat heeft ze vandaag gezegd in reactie op zijn homo-onvriendelijke uitspraken in het programma Veronica Inside. ,,Ik vind zijn uitspraken pijnlijk”, zegt de minister.

De opvattingen van Derksen vormen de basis van de hashtag #SorryJohan, waarmee de lhbt’ers op Twitter hun persoonlijke verhalen delen op Twitter. Ook de minister roert zich in de discussie om op te komen voor de homogemeenschap, zegt ze.

Van Engelshoven: ,,Kennelijk vindt Johan Derksen het buitengewoon grappig, maar het raakt mij. Hij doet er heel veel mensen pijn mee. Dat vind ik onnodig.Ik wil graag in debat met Johan Derksen om te vragen waarom hij zich zo opstelt. Want snap je nou niet dat je mensen met je uitspraken kwetst en snap je nou niet dat je mensen hiermee niet helpt om uit de kast te komen?’’

Gesprek

Volgens Van Engelshoven draagt Derksen bepaald niet bij aan een oplossing. ,,We hebben in Nederland helaas nog steeds de situatie dat we in de wet vinden dat iedereen gelijk is, maar dat heel veel mensen homoseksualiteit liever niet zien. Dat bevestigt hij, en dat vind ik ontzettend jammer. Ik hoop dat er een moment komt dat hij met mij het gesprek daarover aangaat.’’

De minister spreekt Derksen aan op zijn voorbeeldfunctie als commentator in een talkshow. ,,Ik vind het erg dat dit in Nederland gebeurt. Ik bekijk het ook vanuit het oogpunt van de 16-jarige jongen thuis op de bank, voetballiefhebber en twijfelt of hij uit de kast zal komen. En dan dit over zich heen krijgt, terwijl hij misschien moet kiezen tussen de liefde van zijn partner en de liefde van zijn ouders. Dat iemand dan dit soort uitspraken doet, vind ik te betreuren.”

Volledig scherm Minister Ingrid van Engelshoven © ANP Van Engelshoven treedt binnenkort in contact met de voetbalbond KNVB. ,,Ik wil graag de KNVB helpen, zodat alle homo’s, lesbiennes en transgenders zich thuis voelen op het voetbalveld.” De minister ziet het, volgens haar woordvoerder, als haar missie om te strijden tegen homofobie. Daarom ging ze deze week ook in gesprek met de hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, die in een hoofdredactioneel commentaar schreef dat een huwelijk tussen man en vrouw de enige juiste vorm is. Van Engelshoven reageerde daarop op haar Facebookpagina dat dit van weinig naastenliefde getuigde.

Coming-outverhaal

Derksen staat vandaag enorm in de belangstelling omdat tientallen homoseksuelen hun, vaak moeizame, coming-outverhaal uiten op sociale media onder de hashtag #sorryjohan. Het is een reactie op een uitzending van het tv-programma Veronica Inside. Daarin kwam vorige week een brandbrief van twee jonge homo’s aan de orde. Zij riepen in die brief de KNVB op iets te doen aan de homo-onvriendelijke sfeer in de stadions en in het betaald voetbal in het algemeen. Zo zijn er nauwelijks homoseksuele profvoetballers die voor hun geaardheid durven uitkomen.

Johan Derksen nam de twee jongens op de korrel in het tv-programma. ,,Je moet als homo wel een beetje zelfspot hebben en tegen grappen kunnen. We moeten niet doorslaan in dit land.” Later stelde hij ook: ,,We moeten ophouden met doen alsof het zo verschrikkelijk moeilijk is om uit de kast te komen. Als je een beetje karakter hebt, kom je daar gewoon voor uit.”