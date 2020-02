Minister was tegen betalen losgeld na cyberaanval universiteit: ‘Geen geld naar criminelen’

Transgen­der wil excuus overheid voor leed verplichte sterilisa­tie

9:48 De als man geboren Willemijn van Kempen wil erkenning van de overheid voor het leed wat haar is aangedaan omdat ze zich verplicht moest laten steriliseren om vrouw te mogen worden. Dat stond tot 2014 in de wet. ,,Mensen moeten weten dat dit is gebeurd en het had niet mogen gebeuren’’, zegt de Limburgse in de Volkskrant.