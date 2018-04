Minister Van Nieuwenhuizen wil 'tempo maken' met verkeersveiligheid

'Uitvaart­bran­che vaak schimmig over kosten'

7:31 De uitvaartbranche is erg schimmig over wat een uitvaart kost, zo stelt de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek. Zo wil bijna 90 procent van de uitvaartverzorgers geen vragen beantwoorden over hun tarieven. Daarnaast heeft ruim 40 procent geen prijzen op de website staan.