Minister Van Nieuwenhuizen geeft groen licht voor 'nieuwe Stint’

Een paar maanden geleden nog liet Van Nieuwenhuizen weten dat de BSO-bus nog niet geschikt was om de weg op te sturen. Het nieuws dat de opvolger van de bolderkar die door veel kinderdagverblijven werd gebruikt toch gebruikt mag worden, komt voor veel kinderdagverblijven als geroepen.

De RDW heeft in een onderzoek vastgesteld dat de BSO-bus aan alle eisen voldoet, behalve dat het maximum aantal van acht passagiers wordt overschreden. Op verzoek van de Tweede Kamer is hier echter eerder een uitzondering voor gemaakt, nadat er met de kinderopvangsector afspraken zijn gemaakt over over het veilig gebruik van de BSO-bus. In deze afspraken staat onder meer dat de BSO-bus zoveel mogelijk gebruikt wordt op vrij liggende fietspaden of in 30 km/u zones. Ook wordt de BSO-bus alleen bestuurd door personen die een rijvaardigheidstraining hebben gevolgd.

Dramatisch ongeluk

De oude Stint, ooit bedacht in Zeewolde en gefabriceerd in Putten, mag sinds eind 2018 niet meer de weg op. Dat besluit van de minister volgde op het dramatische ongeval in Oss in datzelfde jaar. Een Stint werd toen gegrepen door een trein. Vier kinderen kwamen om. Na het ongeluk heeft de bedenker van de Stint, Edwin Renzen, een nieuw voertuig gecreëerd, dat heel erg lijkt op de oude versie. Hij monteerde er een rolbeugel op - een stalen constructie die je beschermt als een voertuig op de kop belandt -, bracht gordels aan en zette er extra remmen op.

Deze week nog liet Renzen weten dat zijn bedrijf failliet dreigde te gaan. Hij zei zich besodemieterd te voelen door de politiek. ,,We hebben werkelijk alles gedaan wat van ons is gevraagd. We zijn door ieder hoepeltje gesprongen. We hadden voor de zomer al de weg op kunnen zijn, want er liggen positieve rapporten van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en TNO. Waarom lukt het niet? Dat begrijp ik niet. Het is politiek.”

