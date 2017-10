Minister Schultz in beeld als nieuwe baas van Schiphol

Melanie Schultz (47) overleefde vijf kabinetten. Alleen al om die reden zou ze een goede kandidaat zijn, klinkt het. Officieel wordt er geen mededeling gedaan over de toekomst van de VVD'er. Maar de opvolger van Nijhuis moet een uitstekende radar hebben als het gaat om het politieke spel, zeggen Haagse ingewijden. Die heeft Schultz.



Bronnen stellen dat de timing van het bericht over het opstappen van Nijhuis niets te maken heeft met het vertrek van Schultz volgende week uit de landelijke politiek. ,,Het is nu niet aan de orde.''



Dat is overigens Haagse taal voor: 'Er is momenteel niets officieel geregeld'. Eerder wilde de minister een gang naar Schiphol niet keihard uitsluiten. Vorig jaar speculeerde het Nieuwsblad Transport ook al op de transfer. Dit blad stelde dat Nijhuis werd verweten in Den Haag 'geen goede politieke antenne te hebben'. Dat moet nu anders, is de gedachte.



Onder Nijhuis maakte Schiphol enorme groei door, vooral de laatste twee jaar. Dat werd hem niet door iedereen in dank afgenomen. Vaste klant KLM was van mening dat Schiphol veel te veel ruimte gaf aan prijsvechters en concurrenten uit de Golfregio. Ook zou de organisatie met Nijhuis aan het roer niet goed zijn toegerust voor de toestroom van reizigers.