Minister Schouten furieus om 'frauderende mestbedrijven'

UPDATEMinister Carola Schouten (Landbouw) reageert furieus op een bericht in NRC Handelsblad dat bijna twee op de drie mestbedrijven in Oost-Brabant en Noord-Limburg zijn beboet of veroordeeld wegens fraude of daarvan worden verdacht. Boerenorganisatie ZLTO reageert geschrokken.

NRC schrijft vandaag op basis van eigen onderzoek dat 64 procent van de boeren, transporteurs, mestverwerkers en handelaars in die regio's fraudeert of verdacht wordt van fraude met mesttransport, vervalsen van administratie of het omzeilen van gps-controles. Schouten wil snel opheldering van de sector.

Het dagblad deed uitgebreid onderzoek naar de praktijken en vroeg gegevens op bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Vandaag publiceerde de krant al haar bevindingen.

Lege wagens

Veehouders mogen slechts een deel van de varkens- en koeienmest uitrijden. Dit ter voorkoming van een overschot aan fosfaat en stikstof in de grond. De rest moet worden afgevoerd, maar dat kost 1000 euro per vracht. Boeren werken daarom samen met transporteurs en doen alsof ze mest vervoeren. De administratie klopt, maar in de praktijk rijden vrachtwagens leeg heen en weer.

Schouten zegt in een reactie: ,,Dit maakt mij echt boos. Dit is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook voor de sector zelf. Ik wil na het weekend direct om tafel met de betrokken brancheorganisaties. En ik verwacht van hen tekst en uitleg te krijgen.''

'Malafide praktijken'

Dat 'de mestwereld - op zijn zachtst gezegd - niet brandschoon is' was volgens Schouten al bekend. ,,Maar dit geeft wel aan dat het diep zit en dat er kennelijk op tal van fronten wordt samengewerkt.''

GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff zegt in een reactie dat 'minister Schouten zo snel mogelijk aan de Kamer moet komen uitleggen hoe ze deze malafide praktijken gaat stoppen.'

Afstand