Minister over gedoe met examenpost: ‘Sommige leerlingen zullen uitslag donderdag niet weten’

In totaal bezorgt PostNL dit jaar 80.000 zendingen met meer dan een miljoen examens van 200.000 kandidaten in heel Nederland. Resi Becker, directeur Mail Nederland: ,,Ik vind het heel erg dat sommige leerlingen langer moeten wachten op hun cijfers, of misschien buiten hun schuld herexamen moeten doen. We weten allemaal hoe spannend het is om het verlossende telefoontje te krijgen. We vinden het heel vervelend dat de bezorging niet overal goed is gegaan. We nemen extra maatregelen en werken dag en nacht door om de examenzendingen zo snel mogelijk te kunnen bezorgen.”



PostNL roept scholen op om in het tweede en derde tijdvak de instructies van de VO-Raad voor verzending nauwgezet te volgen. Zo is er bijvoorbeeld een speciale examenenvelop en -zegel, zodat de zending in het juiste proces komt. Verder blijft het advies aan de scholen om voor de zekerheid altijd een kopie te maken van de examens.