Minister komt 150 leerlingen tegemoet: vermiste examens hoeven niet over

Leerlingen van wie de examens zoek zijn geraakt, hoeven die niet over te doen. Minister Arie Slob van Onderwijs strijkt ‘bij hoge uitzondering’ de hand over het hart voor 150 examenkandidaten op drie scholen, van wie de examens nog niet boven water zijn. Voor deze leerlingen telt de score die door hun eigen docent is vastgelegd.

Gisteravond bleek dat bij twaalf scholen de bezorging van enkele van hun examens was vertraagd. Ook waren er stukken vermist. Vandaag liet PostNL negen scholen weten dat hun eindexamens alsnog bezorgd zijn bij de tweede corrector. Van drie scholen is een deel van de examens helaas nog niet boven water.

Van ongeveer 150 leerlingen verdeeld over drie scholen is nog één examen zoek. Minister Slob heeft bij hoge uitzondering besloten dat voor deze leerlingen de score mag tellen die door hun eigen docent is vastgelegd. Hoewel de leerlingen er ook voor mogen kiezen hun examen over te doen, zou op deze manier voor deze leerlingen morgen ook hun eindcijfers kunnen worden vastgesteld.

Bijzonder jaar

,,Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar vanwege het coronavirus‘’, stelt minister Slob. ,,Ik wil niet dat leerlingen na zo’n zwaar jaar de dupe worden van iets waar zij niets aan kunnen doen. Daarom maak ik een eenmalige uitzondering en hoeven leerlingen de examens niet opnieuw te maken als hun examen kwijt is.‘’

De 150 leerlingen hebben de keuze om de score na de eerste correctie mee te laten tellen, of om het examen ongeldig te laten verklaren. In dat laatste geval kunnen ze het vak in het tweede tijdvak alsnog maken.

Volledig scherm Eindexamen in coronatijd © Flip Franssen

Nadat een leerling een examen heeft gemaakt kijkt eerst de eigen leraar het examen na. Daarna gaat het examen, vaak per post, naar een tweede leraar die het examen nakijkt. Normaal telt de uitslag van een examen alleen als beide correcties gedaan zijn. Vanwege de bijzondere samenloop van omstandigheden maakt Minister Slob maakt nu eenmalig een uitzondering.

Scholierenorganisatie LAKS is blij met het besluit van Slob. ,,We zijn hier ontzettend positief over‘’, zegt voorzitter Nienke Luijckx. ,,Dit was precies het voorstel dat wij hebben gedaan. Op deze manier worden leerlingen niet benadeeld voor een fout waaraan ze zelf niks hebben kunnen doen.‘’

Luijckx vindt het goed dat de keus om eventueel herexamen te doen bij de leerlingen zelf ligt. ,,We zijn blij dat die keuzevrijheid wordt gewaarborgd.”

Dinsdag maakte PostNL bekend twaalf scholen te hebben moeten informeren dat de bezorging van een deel van de examens vertraagd was, of dat er stukken zoek waren. De problemen met de bezorging werden volgens het bedrijf veroorzaakt door een groter aantal zendingen dan verwacht en de kortere tijd die beschikbaar was voor de bezorging.

Alles op alles

Het postbedrijf blijft naar eigen zeggen ‘alles op alles zetten’ om ook deze examens alsnog te vinden en staat in nauw contact met de betreffende scholen, de VO-raad en het ministerie van Onderwijs.

Resi Becker, directeur Mail Nederland van PostNL: ,,We hebben er met man en macht aan gewerkt om de vertraagde examens alsnog zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen. Dat is dus voor negen scholen gelukt en dat is heel erg goed nieuws voor de betreffende leerlingen. We blijven er alles aan doen om ook de laatste vermiste examens te vinden en te bezorgen.”

Inmiddels zijn van circa 1180 middelbare scholen de examens voor de tweede correctie bezorgd. In totaal bezorgt PostNL dit jaar 80.000 zendingen met meer dan een miljoen examens van 200.000 kandidaten in heel Nederland.