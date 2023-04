Minister Harbers in beroep tegen uitspraak over krimp Schiphol, luchtvaartbranche ‘teleurgesteld’

updateMinister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat gaat in hoger beroep tegen de uitspraak over krimp op Schiphol. De rechter verbood vorige week de voorgenomen reductie in het aantal vluchten. De luchtvaartbranche is teleurgesteld over de stap van Harbers.

Volgens Harbers is de ‘uitspraak niet in het belang van de omwonenden van Schiphol'. ‘Het herstel van hun rechtspositie kan nog niet worden gerealiseerd. Om die reden heb ik besloten hoger beroep aan te tekenen tegen het vonnis van de voorzieningenrechter’, schrijft hij in een toelichting aan de Tweede Kamer. Omwonenden spraken eerder al van ‘de slechtst mogelijke uitkomst'.

Een aantal luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, spande een kort geding aan tegen de staat die het aantal vluchten wil verminderen, zodat het vliegverkeer na jaren gedogen binnen de geluidsgrenzen zou blijven. Schiphol zou terug moeten van maximaal 500.000 naar 460.000 vluchten.



Maar volgens de rechter volgde Harbers daarbij niet de juiste procedures. De Europese regels bepalen dat de staat het aantal vliegtuigbewegingen van een luchthaven alleen mag verminderen na het doorlopen van een zorgvuldig proces, de zogeheten ‘evenwichtige aanpak’. En dat gebeurde niet.

De rechter ging mee in het argument van de maatschappijen dat eerst een doel moet worden geformuleerd voor het terugdringen van de geluidshinder van Schiphol. Hieruit komt vervolgens een aantal maatregelen voor de middellange en lange termijn. Zijn die maatregelen onvoldoende, dan pas mag worden gedacht aan het verminderen van het aantal vluchten. Die procedure volgt uit Europees recht, en ook de rechter achtte het noodzakelijk die te volgen.

Gedoogbeleid

De Staat had juist aangevoerd dat er momenteel sprake is van een soort gedoogbeleid. Volgens het laatste Luchthavenverkeerbesluit van 2008 zijn namelijk maar 400.000 vluchten per jaar toegestaan. Daarom hoefde de procedure die de luchtvaartmaatschappijen noemden volgens de landsadvocaat niet doorlopen te worden.

Het uiteindelijke doel van de Staat is de vermindering van het jaarlijkse aantal vluchten van en naar Schiphol tot 440.000. De procedure daarvoor loopt nog. Wordt die afgerond dan kan vanaf volgend jaar het aantal vluchten wel omlaag.

De stichting Rechtsbescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) laat weten het hoger beroep te beschouwen als ‘goed nieuws’. De organisatie was namens omwonenden van Schiphol betrokken bij de rechtszaak. Ook zij willen dat het aantal vliegbewegingen alsnog ‘drastisch’ naar beneden gaat. Volgens RBV-bestuurslid Jan Boomhouwer werden zij met de eerdere uitspraak in de kou gezet.

Luchtvaartbranche teleurgesteld

De luchtvaartbranche is daarentegen teleurgesteld dat minister Harbers in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter die krimp van het aantal vluchten dit jaar op Schiphol heeft verboden. ,,Het was immers overduidelijk in het kort geding dat de juiste procedures niet zijn doorlopen”, stelt voorzitter Marnix Fruitema van BARIN, de branchevereniging voor in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen.

Fruitema herhaalt dat ‘de vliegtuigmaatschappijen, Den Haag en de omwonenden allemaal hetzelfde willen’, namelijk ‘minder geluid en minder overlast’. ,,Daartoe zijn andere wegen te bewandelen dan het grove mes te zetten in het aantal vluchten”, aldus de BARIN-voorman. Die aanpak is volgens BARIN slecht voor de werkgelegenheid, bereikbaarheid van Nederland en het investeringsklimaat.

Schiphol laat desgevraagd weten dat de luchthaven nog bezig is om zijn ‘positie te bepalen’. KLM laat weten kennis te hebben genomen van het hoger beroep. ,,We bereiden ons erop voor.”

