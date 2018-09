Minister Grapperhaus: de samenleving liep geen gevaar

Spil van opgepakte ‘terreur­groep’ lijkt een oude bekende

20:55 Hardi N., de Arnhemse Irakees die het middelpunt lijkt te zijn van de vandaag opgepakte groep mannen, is een oude bekende. Hij loopt als sinds 2014 mee in het jihadcircuit en is al een keer veroordeeld voor een poging uit te reizen naar Syrië.