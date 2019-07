Minister eist vertrek bestuur Cornelius Haga Lyceum opstapt na kritisch rapport

Het kritische rapport werd direct naar buiten gebracht nadat een rechter vanmorgen had geoordeeld dat het gepubliceerd mocht worden. De advocaat van de school, Wouter Pors, komt later vandaag met een reactie. Het bestuur van De Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), waar de omstreden islamitische middelbare school onder valt, had een kort geding aangespannen om te voorkomen dat het rapport van de Inspectie van het Onderwijs openbaar zou worden. De SIO is het niet eens met de inhoud en de conclusies in het rapport. De voorzieningenrechter in Den Haag oordeelde echter dat er geen aanleiding is om de publicatie te verbieden.



Het rapport werd opgesteld naar aanleiding van een waarschuwing van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Deze gaf aan dat er sprake was van salafisme. Docenten op de school, waar op dit moment zo'n 175 leerlingen op zitten, zouden de helft van hun lestijd willen besteden aan het onderwijzen van de salafistische geloofsleer. In het vandaag vrijgegeven rapport staat dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat de school de leerlingen aanzet tot onverdraagzaamheid of dat leerlingen salafistische lessen krijgen.



De inspectie concludeert in het rapport wel dat de manier waarop het schoolbestuur functioneert schadelijk is voor de school en de leerlingen. Dit komt onder meer doordat het bestuur ‘onvoldoende invulling geeft aan het burgerschapsonderwijs’.