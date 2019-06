Minister Dekker stelt kliniek Den Dolder onder curatele

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming heeft de omstreden forensisch psychiatrische kliniek in Den Dolder onder curatele gesteld. De kliniek moet de komende drie maanden dagelijks verslag uitbrengen over de gebeurtenissen in de instelling. Ook moet iedere afwijking gemeld worden, bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De directie van de kliniek werd gisteren door Dekker (VVD) ontboden op het ministerie in Den Haag, nadat de 43-jarige psychiatrisch patiënt Peter M. met de noorderzon was vertrokken tijdens een ongeleid verlof. M. werd vervolgd omdat hij in 2017 via internet had gezegd dat hij het station van Dordrecht wilde opblazen met een atoombom. Ook had hij iemand in Dordrecht aangevallen.

De moordenaar van Anne Faber, Michael P., werd ook in de kliniek in Den Dolder behandeld. Diverse rapporten van inspecties oordeelden daarna snoeihard over de werkwijze van de kliniek. De kliniek heeft daarbij onvoldoende gedacht aan de risico’s voor de samenleving.

Meldplicht

Tijdens het twee uur durende gesprek is afgesproken dat de kliniek de komende drie maanden dagelijks verslag uitbrengt. Ook moeten alle incidenten of afwijkingen in deze periode worden gemeld bij het ministerie. ,,We willen graag een vinger aan de pols houden,” zegt een woordvoerder van het ministerie. ,,Het is belangrijk dat we op de hoogte zijn van wat er speelt.”

Ook met de gemeente Zeist zijn soortgelijke afspraken gemaakt. Burgemeester Janssen moest via het AD vernemen dat M. vertrokken was, waarna hij woede ontstak. Hij is van mening dat de kliniek hem had moeten informeren. Er is afgesproken dat de kliniek ‘eerder en helderder’ moet communiceren

Kliniek

Een woordvoerder van de kliniek meldt dat de kliniek zich graag committeert aan deze afspraken met het ministerie en de gemeente. ,,Als wij daarmee helpen en kunnen bijdragen doen we dat natuurlijk graag,” zegt de woordvoerder. De afspraak is dat deze werkwijze in elk geval drie maanden zal duren, maar mogelijk ook langer.