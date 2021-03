Minister De Jonge geeft groen licht voor AstraZeneca, vaccineren wordt hervat

,,Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft haar werk heel voortvarend gedaan, het is hartstikke helder welke conclusie daaraan mag worden verbonden’', aldus De Jonge. ,,AstraZeneca is een werkzaam vaccin, een veilig vaccin. Er is geen oorzakelijk verband aangetoond met de onderzochte complicaties. En zelfs al zou dat er zijn, dan is de kans daarop heel klein.’’



Vanaf maandag wordt er waarschijnlijk eerst op kleine schaal geprikt, zegt RIVM-vaccinatiebaas Jaap van Delden. De grote prikoperatie met AstraZeneca bij de GGD's start woensdag weer op. Dat kan volgens hem niet sneller, omdat nieuwe afspraken ingepland moeten worden.



In andere Europese landen waar het vaccin weer gebruikt gaat worden, zoals Ierland, worden de eerste prikken morgen al gezet. Veel Europese landen stopten tijdelijk met het vaccin omdat het mogelijk bloedstolsels zou veroorzaken. Nederland deed dat afgelopen zondag ook.

Quote Dit onderzoek heeft aangetoond dat de veiligheid van dit vaccin boven iedere twijfel verheven is Minister Hugo de Jonge

Gedeukt vertrouwen

Quote Als je nu bedankt voor AstraZene­ca, sta je achteraan in de rij. Dan kan het maanden duren voor je aan de beurt bent voor een ander vaccin Minister Hugo de Jonge Demissionair minister De Jonge verwacht dat de opgelopen achterstand in de vaccinatiecampagne ‘snel’ ingelopen zal zijn. Hij verwacht ook dat mensen voldoende vertrouwen in AstraZeneca hebben om zich ermee te laten vaccineren. ,,Juist vanwege de berichten uit Denemarken en Noorwegen, die aanleiding gaven tot zorgen, heb ik zondag op de pauzeknop gedrukt. Als we toen door waren gegaan met vaccineren, had dat het vertrouwen flink kunnen ondermijnen. En daarmee de vaccinatiebereidheid. We zijn ongelooflijk afhankelijk van de vaccinatiebereidheid van mensen om uit deze crisis te komen. Dit onderzoek heeft aangetoond dat de veiligheid van dit vaccin boven iedere twijfel verheven is. Daarom gaan we snel door met vaccineren. We zitten in de derde golf, we kunnen geen dag missen.’’

Achteraan in de rij

Mensen die deze week aan de beurt waren voor een inenting met AstraZeneca, kunnen komende dagen een nieuwe uitnodiging verwachten. De Jonge doet een dringend beroep op iedereen die uitgenodigd wordt om van die beurt gebruik te maken. ,,Als je nu bedankt voor AstraZeneca, sta je achteraan in de rij. Dan kan het maanden duren voor je aan de beurt bent voor een ander vaccin.’’

Hij benadrukt dat het de risicogroepen zijn die nu worden ingeënt. ,,De kans om corona te krijgen, is echt aanzienlijk. De kans dat je het doorgeeft aan anderen ook. De kans om deze mogelijke bijwerkingen te krijgen is extreem klein. De voordelen van dit vaccin wegen echt op tegen de mogelijke nadelen.’’

Onderzoeken

Eerder vanavond sloot het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zich aan bij het oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat de voordelen van het AstraZeneca-vaccin groter zijn dan de mogelijke risico’s. CBG-voorzitter Ton de Boer noemde het aantal meldingen van ernstige complicaties door het AstraZeneca-vaccin ‘enorm klein’. Hij wilde niet zeggen of Nederland de vaccinatiecampagne met de prik weer moest hervatten. ,,Dat is niet onze rol.”

Volgens De Boer zijn er in de Europese Unie en Groot-Brittannië tot nu toe 25 meldingen binnengekomen van ernstige complicaties die met trombose te maken hebben. ,,En dat op bijna 20 miljoen prikken.” Volgens De Boer is de balans van het AstraZeneca-vaccin daarmee nog altijd positief. ,,De voordelen zijn duidelijk, de risico's blijven klein.”

Brief

Wel krijgen alle mensen die het vaccin toegediend krijgen straks een brief waarin actief wordt gewezen op de zeldzame complicaties. Want, volgens De Boer: ,,Het gaat om ernstige gevallen, er zijn mensen overleden.”

De complicaties traden tot dusver met name op bij vrouwen onder de 55 jaar. In zeven gevallen ging het om meldingen van bloedstolsels en een verlaagd aantal bloedplaatjes en in achttien gevallen om trombose in de vaten die het bloed uit de hersenen afvoeren. Volgens De Boer is niet aangetoond dat er een relatie is tussen het vaccin en de complicatie. Ook een relatie met het slikken van de anticonceptiepil noemt hij onwaarschijnlijk. ,,Het zou in theorie nog wel een gevolg kunnen zijn van een coronabesmetting. Want ook Covid-19 kan dit ziektebeeld geven. Maar dat moet allemaal verder worden onderzocht.”

Impasse

De Boer deed zijn uitspraken op een persconferentie die het CBG vanavond hield over de impasse die afgelopen week is ontstaan rond het AstraZeneca-vaccin. Vanmiddag stelde het Europees geneesmiddelenagentschap EMA al dat het vaccin van AstraZeneca veilig is en moet blijven worden gebruikt om een uitweg te vinden uit de coronacrisis. Wel is er sprake van een piepkleine kans op de complicatie, stelde ook het EMA. ,,Het is nog niet uit te sluiten dat die complicatie met het vaccin te maken heeft’’, zei directeur Emer Cooke.

Het EMA adviseert daarom om ‘bewustzijn te creëren’ over de zeldzame complicatie en die op te nemen in de bijsluiter. ,,Dat helpt om de bijwerkingen eventueel op tijd op te merken en de gevolgen ervan te beperken.”

Heel weinig meldingen

Het EMA gaat ondertussen door met onderzoek naar de complicatie. EMA-directeur Emer Cooke benadrukte vanmiddag tijdens een persconferentie op het hoofdkantoor in Amsterdam dat er heel weinig meldingen zijn gedaan van dat ziektebeeld. De meldingen kwamen uit onder meer Denemarken, Noorwegen en Duitsland. Eerder vandaag stelde een team Noorse onderzoekers de oorzaak van de opgetreden complicaties met het AstraZeneca-vaccin te hebben achterhaald. Volgens Pål Andre Holme en zijn team van het universitair ziekenhuis van Oslo lokt het vaccin in sommige gevallen een onverwachte immuunrespons uit, en zou dat de complicatie veroorzaken. Volgens Holme is dat een reactie die bekend is van andere medicijnen. In het geval van drie Noorse zorgmedewerkers zou er geen andere verklaring aan te wijzen zijn dan het vaccin.

De drie zorgmedewerkers kwamen volgens de Noorse krant VG het ziekenhuis binnen met acute pijn, bloedstolsels op ongewone plaatsen zoals de maag en de hersenen, en bloedingen en een ongewoon laag aantal bloedplaatjes. Eén van hen overleed.

Lareb: twee meldingen

Bijwerkingencentrum Lareb heeft in Nederland tot nu toe twee meldingen ontvangen waarbij zowel trombose als een verlaagd aantal bloedplaatjes genoemd werden na vaccinatie met AstraZeneca. ,,Deze zijn qua beeld niet vergelijkbaar met de meldingen in andere landen. In deze meldingen is de aard van de trombose anders en de verlaging van de bloedplaatjes minder sterk”, aldus het centrum eerder vandaag. Het ging om patiënten boven de 50 jaar.

Lareb ontving ook één melding van een sterke verlaging van het aantal bloedplaatjes na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin, dat is geduid als ITP (immuun trombocytopenie). ,,Hierbij was echter geen sprake van trombose. ITP is een zeldzame bekende bijwerking van vaccins in het algemeen, maar kan ook diverse andere oorzaken hebben”, aldus het bijwerkingencentrum.

Lareb gaf eerder deze week al aan geen aanwijzingen voor een verband te zien tussen stollingsproblemen en vaccins tegen corona. Volgens het centrum zijn er tot nu toe enkele tientallen meldingen van stollingsproblemen zoals trombose en longembolie bij alle coronavaccins binnengekomen. ,,De meldingen geven tot nu toe geen aanleiding om te denken dat trombose een bijwerking is. Er wordt uiteraard ook goed gekeken of de combinatie van trombose en een sterk verlaagd aantal bloedplaatjes optreedt”, aldus de organisatie.

