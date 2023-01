Minister Adema zet opdoeken hertenkampen door, Kamer zit niet dwars

Er komt een einde aan zo'n 250 hertenkampen in Nederland. Minister Adema (Landbouw) wil niet kijken naar een uitzonderingspositie voor de grazers, zegt hij in een debat over de kwestie. Of de Kamer hem in de weg gaat zitten is nog maar de vraag.

Het kabinet wil voor 2024 een nieuwe huis- en hobbydierenlijst ingevoerd hebben. Deze bepaalt dan welke zoogdieren recreatief gehouden mogen worden in ons land. Meer dan driehonderd diersoorten zijn hiervoor door een adviescollege van onafhankelijke wetenschappers beoordeeld. Zij keek onder andere naar het risico dat het houden van de dieren vormt voor het welzijn van het dier en de veiligheid van mensen.

Uiteindelijk staan er dertig soorten op de lijst die dus nog wél gehouden mogen worden in ons land. Alle andere soorten mogen, met uitzonderingen daargelaten, niet meer op kinderboerderijen en in kampen of tuinen ronddartelen.

Dam- en edelherten staan tot verontwaardiging van velen niet op de lijst; ze gedijen volgens de wetenschappers niet op weinig ruimte. Alpaca's en lama's bijvoorbeeld weer wel, want zij zijn inmiddels gedomesticeerd. Dieren die niet op de lijst staan hoeven overigens niet meteen geruimd te worden. Ze mogen blijven tot ze overlijden, zolang er maar niet gefokt wordt. Hiermee zou de lijst, zoals ‘ie nu is, effectief een einde betekenen voor de ongeveer 250 hertenkampen in ons land. Daarnaast houden veel mensen herten op hun erf en lopen ze vaak ook op kinderboerderijen.

Bambigevoel

SGP en BBB zijn kritisch. Ze hopen dat minister Adema van Landbouw de lijst ‘nog eens tegen het licht houdt’, aldus SGP-Kamerlid Roelof Bisschop. ,,We willen hobbydierhouders niet onnodig het leven zuur maken.” PVV-Kamerlid Dion Graus is wel tevreden met de lijst, maar hoopt dat er een uitzondering gemaakt kan worden voor ‘goede’ hertenkampen. ,,Herten hebben het nu eenmaal beter in hertenkampjes dan in het wild”, aldus Graus.

Minister Adema wil echter niet toegeven. ,,Ik snap best dat de herten in hertenkampen vraagtekens opwerpen. Men krijgt er een soort bambigevoel van. Dat er dieren niet op de lijst staan waarvan we verwacht hadden dat ze er wel op zouden staan, betekent niet dat de lijst niet deugt.” De lijst is volgens de minister juist erg zorgvuldig opgesteld. ,,Herten zijn bedoeld in de vrije natuur te lopen en niet om opgesloten te worden in een klein kampje. Ze hebben daar geen ruimte voor hun natuurlijke gedrag. Ik kan niets anders dan varen op de wetenschap.”

Volledig scherm Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, staat de pers te woord op het Binnenhof voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad. © ANP

Een meerderheid van de Kamer lijkt de koers van de minister te willen volgen, en dus is de reddingspoging van de SGP en BBB mogelijk vergeefs. Wel is VVD-Kamerlid Erik Haverkort gerustgesteld door de toezegging van de minister om de lijst ‘dynamisch’ te willen houden ‘zodat er zo nodig een dier afgehaald of toegevoegd kan worden’. ,,De wetenschap is leidend”, aldus Haverkort tegen deze site. ,,Op deze manier zou het hert uiteindelijk toch nog op de lijst kunnen komen als uit een toekomstig onderzoek blijkt dat er minder risico's zijn.”

Hertenkampen zullen dan ook niet in één keer verdwijnen. ,,Ze mogen nog even blijven bestaan”, zegt de minister. ,,Maar als een hert overlijdt mag deze niet vervangen worden.” Zodra de zoogdierenlijst in begin 2024 ingevoerd is, gaat de minister kijken naar een gelijksoortige lijst voor vogels, reptielen en amfibieën. Want, zo concludeert Adema, ‘niet alle dieren zijn geschikt als huisdier’.

Deze zoogdieren staan op de huis- en hobbydierenlijst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Afrikaanse dwergrelmuis Algerijnse gerbil Alpaca Bleke gerbil Bruine rat Bunzing Cavia Chinese dwerghamster Chinese waterree Dwergrenmuis Ezel Fret Geit Goudhamster Grote Egyptische renmuis Harrington’s gerbil Hond Huiskat Huismuis Kameel Konijn Lama Mongoolse gerbil Noord-Afrikaanse renmuis Paard Rund Schaap Varken Waterbuffel Woestijnslaapmuis

