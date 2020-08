Minister: Aangifteplicht en meldpunt voor seksueel misbruik onder Jehovah's Getuigen

Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD) wil dat er een aangifteplicht komt bij seksueel misbruik binnen de geloofsgemeenschap van Jehovah’s Getuigen. Dat schrijft Dekker in een brief aan de Tweede Kamer waarin nog drie actiepunten staan. Zo kunnen slachtoffers van seksueel misbruik onder de Jehovah's binnenkort terecht bij een meldpunt van Slachtofferhulp Nederland.

Voor de aangifteplicht is een nieuwe wet in de maak die de verantwoordelijkheid van besturen van particuliere organisaties bij seksueel misbruik vastlegt. Het wordt strafbaar als een bestuur geen aangifte doet als ze weet heeft van seksueel misbruik binnen de organisatie. Wel moet nog worden afgebakend wat en wanneer precies gemeld moet worden. En bij wie.



De gemeenschap van Jehovah’s Getuigen ligt al tijden onder vuur inzake het optreden rond seksueel misbruik. De Jehovah's wilden publicatie van een rapport over seksueel misbruik op twee websites ongedaan maken, maar verloor begin deze maand ook in hoger beroep een rechtszaak daarover. Het onderzoeksrapport gaat over de (gebrekkige) afhandeling van gevallen van seksueel misbruik binnen de Jehovah-gemeenschap.

Minister gedwongen

Omdat de Jehovah’s Getuigen tot nu toe ook steeds weigeren om een laagdrempelig intern meldpunt in te richten wordt minister Dekker gedwongen deze stap te nemen, aldus het ministerie van Justitie en Veiligheid. Na een laatste gesprek in februari besloot de minister dat de maat vol was en dat er maatregelen van buitenaf moeten worden opgelegd, schrijft hij in de brief.



,,Het meldpunt Verbreek de stilte wordt uitgebreid met specifieke expertise over seksueel misbruik binnen gesloten gemeenschappen, zoals de Jehovah's", aldus minister Sander Dekker van Rechtsbescherming. ,,Slachtoffers van seksueel misbruik in Nederland hebben ongeacht de levensgemeenschap waartoe ze behoren hetzelfde recht op hulp, zorg en rechtvaardigheid.’’

Quote Slachtof­fers van seksueel misbruik hebben ongeacht de levensge­meen­schap waartoe ze behoren recht op hulp, zorg en rechtvaar­dig­heid Minister Sander Dekker, Rechtsbescherming

Laakbaar optreden

Dit zou voor de leden van de Jehovah’s Getuigen, ondanks het laakbare optreden van het bestuur, niet anders moeten zijn, aldus Dekker. ,,Dit vraagt dan ook om actie vanuit de overheid om besturen van dit soortorganisaties waar nodig wettelijk te dwingen om seksueel misbruik te melden.’’ Ook krijgt de Stichting Reclaimed Voices van de Groninger Frank Huiting een grote rol.



De stichting krijgt geld, zo meldt het Dagblad van het Noorden, om hun activiteiten om slachtoffers van seksueel misbruik binnen de gemeenschap te ondersteunen. De Stichting Reclaimed Voices verzamelde tientallen verhalen over seksueel misbruik van kinderen in de gemeenschap. De stichting heeft kritiek op de wijze waarop slachtoffers behandeld worden als ze kenbaar maken wat hen is overkomen.

Aangifte ontmoedigd

Vaak moeten de jonge slachtoffers ten overstaan van meerdere ouderlingen hun verhaal vertellen en wordt hen op het hart gedrukt om te ‘vergeven’. Ook zou het doen van aangifte worden ontmoedigd. Dat werd bevestigd in een onderzoek van de Universiteit Utrecht. Huiting is onder de indruk van de acties van de minister. ,,Dit is de essentie van waar we al die tijd voor gestreden hebben. Dit is een enorme erkenning voor de slachtoffers.’’



Naast de aangifteplicht en het meldpunt voor de misbruikslachtoffers bij de Jehovah's komt er volgend jaar een vervolgonderzoek van het ministerie naar de aangiftebereidheid en omgang met meldingen van seksueel misbruik binnen een gesloten gemeenschap. Het eerdere onderzoek geeft een indicatief beeld, maar is volgens Dekker niet representatief genoeg.

Jehovah’s Getuigen hebben een ernstig probleem wat betreft seksueel misbruik, concludeerde de Universiteit van Utrecht in een rapport (video).