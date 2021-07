Minderjarige verdachte (14) van mishandeling Frédérique blijft langer vastzitten

Frédérique werd eerder deze week meerdere keren in haar gezicht geslagen en liep daarbij een kaakfractuur op, brak haar neus en diverse tanden. Ze moest behandeld worden in het ziekenhuis. Het meisje werd mishandeld nadat ze geen antwoord had willen geven op de vraag of ze een jongen of meisje is. ,,Ik zei tegen hem dat dat niet uitmaakt en dat hij me met rust moest laten,” vertelde ze enkele dagen geleden tegen het Jeugdjournaal. Maar met dat antwoord nam de verdachte volgens haar geen genoegen, waarna hij er op los begon te slaan. ,,Maar het is niet iets wat je aan iemand zou moeten vragen. Ik ben geboren als meisje, maar als mensen me een ‘hij’ noemen voel ik me niet beledigd.”