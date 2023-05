Minderjarige meldt zich voor geweldsexplosie Bijlmer, op spoor geduwde man nog spoorloos

In de zaak rondom de heftige mishandeling op een treinspoor van station Amsterdam Bijlmer ArenA heeft een zevende verdachte zich gemeld. Het gaat opnieuw om een minderjarige. Drie van de eerder aangehouden jongens zijn naar huis gestuurd. Zij worden niet meer verdacht van een actief aandeel in de poging tot doodslag. Het slachtoffer is nog altijd spoorloos.

De politie maakte gisteren bekend dat een zestal personen was aangehouden. Op sociale media gaan sinds vrijdag filmpjes rond van een afranseling. Het slachtoffer wordt zelfs op het treinspoor geduwd van het station in de Bijlmer.

Van de zes gearresteerden zijn er inmiddels drie weer vrijgelaten. ‘Ze worden niet meer verdacht van een actief aandeel te hebben gehad in de poging doodslag’, stelt de politie dinsdagochtend. Een nieuwe verdachte heeft zich inmiddels gemeld bij het politiebureau. Van de groep is er een iemand van wie het voorarrest is geschorst. Momenteel zitten er dus drie verdachten vast.

Gisteren werd bekend dat het om jongens ging uit Amsterdam, Amstelveen en Lelystad. Ze waren in de leeftijd tussen 15 en 17 jaar. De jongen of man die mishandeld werd is nog steeds spoorloos.

Zwijgcultuur

Groepsgeweld zoals op het Bijlmer-station mag ‘nooit normaal worden’, zegt Diederik Boomsma, fractievoorzitter CDA. ,,Die zwijgcultuur eromheen is verderfelijk. Dit is geen ‘snitchen’, de politie is er om te helpen dergelijke ellende te voorkomen”, vertelt Boomsma. De mishandeling is volgens hem ‘verschrikkelijk’. ,,Het totale gebrek aan empathie, aan verstand, aan besef wat de gevolgen kunnen zijn; de lakse en lauwe reacties eromheen alsof dit normaal is en erbij hoort.”

Dat deze jongeren voor deze cultuur kiezen is een voortvloeisel van de maatschappij waarin we leven, zegt Remine Alberts, fractievoorzitter SP. ,,Maar deze jongerencultuur heeft wel heel bijzondere elementen: elkaar niet verraden (vaak uit angst voor represailles), een wapen dragen om het onveiligheidsgevoel weg te werken (en daarmee de kans op het gebruik van dat wapen vergroten), status verwerven als je veel geld kunt flashen. Die cultuur is niet de mijne.”

Jong kind

Op sociale media gingen afgelopen weekend beelden van de zware mishandeling – die door de politie wordt gekwalificeerd als poging tot doodslag – rond. Daarop was ook te zien dat een kind, dat eruit ziet als van basisschoolleeftijd, deelnam aan de mishandeling. ,,Gruwelijk dat zo’n kind wordt meegesleept in dit geweld en zo opgroeit”, zegt Boomsma daarover. ,,Het is cruciaal dat sterk en hard wordt opgetreden: het moet duidelijk zijn dat als je dit soort geweld gebruikt, daar zware consequenties op volgen.”

De SP vindt het van belang hoe er naar deze gebeurtenis gekeken wordt. ,,Naar mijn idee moet de maatschappij zich het als geheel aantrekken dat ontwikkelingen als deze kunnen plaatsvinden. Omstandigheden waarin mensen opgroeien en leven zijn heel vormend voor het individu. Dat betekent dat wanneer je dit niet wil, dat je dan de omstandigheden moet veranderen.”