Minderjarig slachtoffer in Britse koeltruck liep weg uit Nederlandse asielopvang

Een van de 39 Vietnamezen die vorige maand dood werden aangetroffen in een koeltruck in Engeland, verbleef voor zijn overtocht in Nederland. De minderjarige jongen liep hier weg uit een extra beschermde opvanglocatie voor kwetsbare asielzoekers.

Dat bevestigt asielopvangorganisatie COA aan deze krant en radioprogramma Argos. De COA-woordvoerder wil vanwege privacy niet de naam van het slachtoffer bevestigen. Deze krant schreef eerder over de verdwijning van zes Vietnamese jongeren uit een Limburgse opvang op 16 augustus van dit jaar. De jongeren waren daar geplaatst om hen te beschermen tegen mensensmokkelaars. Uit onderzoek van Argos blijkt dat de jongen verdween uit die Limburgse opvang. Het COA wil niet zeggen of het om hetzelfde incident gaat. ,,Maar het spreekt voor zich dat dit een groot drama is‘’, zegt een woordvoerder van het COA.

‘Mam, ik hou zoveel van je'

De koeltruc met de lichamen werd op 23 oktober op een bedrijfsterrein in Essex, Engeland, aangetroffen. De container was een dag eerder in Zeebrugge op de veerboot gezet. Het is nog onduidelijk waar de Vietnamese migranten (31 mannen en 8 vrouwen, 36 volwassenen, 3 minderjarigen) precies in de koeltruc zijn geklommen. Ze hebben in ieder geval urenlang in de container gezeten en zijn omgekomen door kou en gebrek aan zuurstof. Een slachtoffer stuurde vanuit de container nog een tekstbericht aan haar moeder: ,,Het spijt me, mam. Mijn reis zal niet slagen. Mam, ik hou zo veel van je. Ik sterf omdat ik geen adem krijg.”

Familieleden in Vietnam hebben in Britse media verteld dat ze geen geld hebben om de lichamen van hun kinderen terug te halen en te begraven. In Engeland moet maandag de chauffeur van de truck, die de container in Engeland oppikte, voor het eerst voor de rechter verschijnen.

Uitgebuit in nagelstudio's of wietkwekerijen

De mensensmokkel van Vietnamezen naar Europa en vooral Groot-Brittannië is al jarenlang een groot probleem. De jongeren vertrekken uit hun thuisland op zoek naar een betere toekomst, maar lopen een groot risico dat ze in een illegaal circuit belanden waar ze worden uitgebuit in nagelstudio’s en prostitutie (meisjes) of wietkwekerijen (jongens).

In Nederland vroegen de afgelopen jaren tientallen Vietnamezen, die stelden minderjarig te zijn, asiel aan. Zij kregen opvang in asielcentra, maar verdwenen vaak weer even snel als ze waren gekomen: zeker vijftig in de afgelopen vijf jaar. Mensenhandelaren legden contact en lieten ze hun reis vervolgen. Ook opvang in twee extra beschermde locaties, speciaal bedoeld voor kwetsbare minderjarigen, veranderde daar weinig aan.

In de opvang in het Limburgse Cadier en Keer hadden medewerkers op 16 augustus de hele dag al het vermoeden dat de groep van zes Vietnamese jongeren er vandoor zou gaan, maar zij konden en mochten hen niet tegenhouden. Een zoektocht van de politie, met behulp van een helikopter, leverde die avond ook niets meer op.

Ook radioprogramma Argos bericht vandaag over het tragische lot van de Vietnamese migranten, het programma is te beluisteren vanaf 14.00 u op NPO Radio 1.