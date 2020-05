Minder water uit de kraan door extreem verbruik: 'Geen zwembadjes meer vullen’

Volgens Vitens bleek gistermiddag al dat het waterverbruik sterk steeg, onder meer in de omgeving van Barneveld, in de Achterhoek en in Twente. Dat zijn gebieden die toch al zeer te lijden hebben onder de aanhoudende droogte. De grondwaterstand is daar ook buitengewoon laag, terwijl het waterpeil in de grote rivieren ook laag staat.



Het extreme waterverbruik breidde zich gisteren in de loop van zaterdag nog uit. Vitens noemt naast de warmte het vullen van grote opzetzwembaden voor in de tuin de grootste ‘slurper’.



Vitens verzorgt het drinkwater voor 5,6 miljoen huishoudens in vijf provincies. Het drinkwaterbedrijf roept gebruikers in de zeer droge zomers van de laatste jaren al steeds op om zuiniger te zijn met drinkwater. Maar dat is nooit eerder al zo vroeg in het seizoen gebeurd, aldus een woordvoerder.