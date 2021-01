Minder vuurwerkletsel, maar politie registreert toch meer incidenten dan in voorgaande jaren

Terugge­keer­de Syriëgan­ger Maher H. is zijn Nederland­se paspoort nu echt kwijt

30 december De in 2014 teruggekeerde Syriëganger Maher H. moet het land uit. De Raad van State heeft vandaag geoordeeld dat het intrekken van zijn paspoort gerechtvaardigd is en dat H. niet dubbel wordt gestraft. H's Nederlanderschap was ingetrokken, omdat hij is veroordeeld voor het plegen van terroristische misdrijven in Syrië.