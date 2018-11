Minder spijbelaars voor de rechter: ‘helpen is beter dan straffen’

Justitie en leerplicht zijn tot inkeer gekomen waar het gaat om het bestraffen van spijbelaars. Ze merken dat het lang niet altijd zin heeft om jongeren en/of hun ouders een taakstraf of fikse boete (maximaal 3700 euro) op te leggen. Het Openbaar Ministerie (OM) constateert dat jongeren die spijbelen vaak met meerdere problemen worstelen, niet alleen in het onderwijs maar ook thuis. Het schoolverzuim is daarvan een symptoom. Het werkt dan beter om zorg te verlenen dan om te straffen, stellen ze.

Nieuwe koers

Jarenlang kregen ouders en leerlingen juist wél straffen opgelegd. Wat oud-advocaat in het jeugdrecht Marije Jeltes, die nu docent op dat gebied is aan de Universiteit Leiden, betreft had het aantal rechtszaken al veel eerder moeten worden verminderd.



,,Ik ervaar dat vooral kinderen uit lagere sociaal-economische klassen geraakt worden door vervolging om leerplichtverzuim. Ik heb gevallen gezien waarbij ik me afvroeg of de school niet veel eerder in had moeten grijpen. Neem eenoudergezinnen, waar de ouder ’s ochtends vroeg weg moet om te gaan werken. Als de school pas in een laat stadium contact opneemt, kan verzuim lang onopgemerkt blijven.’’