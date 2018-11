Vorig jaar maart maakten betrokken partijen, waaronder het OM en leerplichtambtenaren, afspraken over de nieuwe koers. Ze leggen alleen nog straffen op als leerlingen op geen enkele andere manier terug naar school zijn te krijgen en vrijwillig niet willen meewerken. Roozemond: ,,Soms willen ouders juist dat we een strafzaak aanspannen, omdat kinderen hulp weigeren.’’



Jarenlang kregen ouders en leerlingen juist wél straffen opgelegd. Wat oud-advocaat in het jeugdrecht Marije Jeltes, die nu docent op dat gebied is aan de Universiteit Leiden, betreft had het aantal rechtszaken al veel eerder moeten worden verminderd.



,,Ik ervaar dat vooral kinderen uit lagere sociaal-economische klassen geraakt worden door vervolging om leerplichtverzuim. Ik heb gevallen gezien waarbij ik me afvroeg of de school niet veel eerder in had moeten grijpen. Neem eenoudergezinnen, waar de ouder ’s ochtends vroeg weg moet om te gaan werken. Als de school pas in een laat stadium contact opneemt, kan verzuim lang onopgemerkt blijven.’’