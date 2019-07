Minder Nederlanders willen van gas af

In 2030 moeten anderhalf miljoen huizen gasloos zijn en twintig jaar later, in 2050, alle 7 miljoen woningen. Een zo groot mogelijk draagvlak is daarbij - zo stelde het kabinet - essentieel, maar uit de rondgang onder 2.351 respondenten blijkt dat juist steeds minder Nederlanders heil zien in gasloos wonen. Vooral de hoge kosten van de alternatieven, zoals een warmtepomp, zijn een reden tot zorg.



Ook de onderliggende motivatie lijkt veranderd. De groep voorstanders van stoppen met aardgas die als belangrijkste reden het klimaatprobleem aangeeft is bijna gehalveerd, terwijl de groep die vindt dat we moeten stoppen met aardgas vanwege de aardbevingen in Groningen juist verdubbelde. Tegenstanders geven als voornaamste reden dat het ‘weer zo’n linkse hype’ is.



Het klimaatbureau begrijpt dat niet iedereen ‘staat te springen’ om de cv-ketel te verwijderen. ,,Mensen willen weten wat het voor hun eigen woning betekent. Het is nu onduidelijk hoe de kabinetsplannen allemaal gefinancierd gaan worden’’, aldus een woordvoerster van het expertisecentrum. ,,Draagvlak onder de Nederlanders is essentieel. Het is belangrijk dat er snel meer duidelijk wordt over de kosten en financieringsregelingen, maar ook over de voordelen.’’