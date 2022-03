Minder mensen zijn verkouden of hebben griep dankzij corona

In 2021 gaf 30 procent van de Nederlanders aan dat ze in de afgelopen twee maanden een verkoudheid, keelontsteking, griep of voorhoofdsholteontsteking hebben gehad. Dat is minder dan bij de vorige meting in 2018, toen 41 procent dit aangaf. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In bijna alle leeftijdsgroepen was er een daling, behalve dus bij jonge kinderen en ouders van kinderen met de basisschoolleeftijd. Afgelopen jaar zijn ook minder gevallen van longontsteking, oorontsteking, acute bronchitis, diarree en braken gerapporteerd. Eén procent gaf aan de afgelopen twee maanden acute bronchitis of longontsteking te hebben gehad, tegenover twee procent in 2018.

Kinderen

De daling van zulke klachten houdt volgens het CBS waarschijnlijk verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Hygiënemaatregelen als afstand houden, handen wassen en een mondkapje dragen zorgen er ook voor dat andere virussen minder snel verspreiden.

Op jonge kinderen hadden die maatregelen minder effect. In 2021 gaf 49 procent van de ouders met kinderen onder de vier aan dat zij in de afgelopen twee maanden verkoudheid, keelontsteking, griep of voorhoofdsholteontsteking hadden. Dat was voor de coronapandemie, in 2018, ongeveer gelijk. Ook ouders van kinderen onder de twaalf rapporteerden naar verhouding vaak griep en verkoudheidsklachten (38 procent, ongeveer net zo vaak als drie jaar eerder). Onder ouders met kinderen boven de twaalf en zonder thuiswonende kinderen, kwamen deze klachten minder voor.

