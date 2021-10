Minder meldingen van kindermishandeling

Toename van kindermis­han­de­ling sinds de scholen weer open zijn

Sinds het einde van de lockdown in mei en de opening van de scholen is het aantal meldingen dat vanuit Dordrecht en omgeving wordt gedaan bij Veilig Thuis toegenomen. Dat constateert de hulporganisatie. Onder meer het aantal meldingen over kindermishandeling is toegenomen.

25 oktober