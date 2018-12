‘Minder druk maken’ goed voornemen nummer één, maar hoe?

8 op de 10 Nederlanders wil zich in 2019 ‘minder druk maken’, blijkt uit onderzoek onder 1084 Nederlanders van 16 jaar en ouder. Dat goede voornemen wordt gevolgd door ‘meer sporten/bewegen’ en ‘afvallen’. Concrete doelen werken het best bij het behalen van je goede voornemen. In het geval van meer sporten en bewegen kan dat iets zijn als iedere dinsdag en donderdag naar de sportschool. Als je wilt afvallen kan je gezonder gaan koken iedere avond. Maar hoe vertaal je ‘je minder druk maken’ naar concrete stappen?



De oorzaak van druk en stress kan uit vele verschillende hoeken komen, stelt Marly van Eekeren, stress- en burn-outcoach. ,,Of het nu op het werk is of in de gezinssituatie. Het komt er allemaal op neer dat het tempo van ons leven niet aansluit bij hoe we fysiek gebouwd zijn. We krijgen zo veel prikkels binnen dat ons brein het soms niet allemaal kan verwerken.” Die stroom aan prikkels kan enigszins beperkt worden, maar niet volledig stilgelegd. ,,Onze hersenen krijgen totaal geen rust. Als we pauze nemen van werk, pakken we alsnog onze telefoons erbij.”