Minder buitenlandreizen door Hollandse hitte

Nederlanders blijven reislustig, maar door de hoge temperaturen in eigen land zijn in juni en juli een stuk minder vakanties naar het buitenland geboekt dan vorig jaar. Reisbrancheorganisatie ANVR zag in juni het aantal boekingen teruglopen met 5,5 procent en in juli met 8,5 procent. ,,Dat kun je zeker wijten aan een mooie zomer'', zegt een woordvoerster van de ANVR.

De branche signaleert dat mensen steeds later een vakantie boeken. Uitzondering daarop zijn mensen met kinderen, zegt de woordvoerster. ,,En dan komt ineens dat mooie weer en denken veel mensen: wacht eens even, ik kan net zo goed in de buurt blijven.''

De terugloop lijkt tijdelijk, want in andere maanden zag de branche juist een toename in het aantal boekingen naar het buitenland. Voor het hele seizoen, dat voor de branche al in april begint, zijn 1,5 procent meer reizen geboekt dan in 2017.

Spanje heeft relatief veel ingeleverd: in juli zo'n 20 procent ten opzichte van vorig jaar. Turkije, dat na de mislukte staatsgreep van 2016, diverse terreuraanslagen en de diplomatieke rel met Nederland behoorlijk uit de gratie was, zit weer in de lift. Volgens de cijfers van de branche nam het aantal boekingen naar het land met zo'n 40 procent toe. ,,Het is een hoog percentage, maar Turkije moet van ver komen'', nuanceert de woordvoerster het sprongetje.