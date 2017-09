Miljoenenjacht-verliezer Arrold: Iedereen zou voor meer geld gaan

Omdat de spelregels niet helemaal duidelijk leken te zijn over een deelnemer die per ongeluk de stopknop indrukt, vocht Arrold aan dat Endemol hem niet had laten doorspelen. De rechter in Amsterdam oordeelde vanmorgen dat Endemol hem terecht uit het spel gooide. ,,Van de zenuwen de stopknop indrukken is inherent aan het spel.''



Arrold is teleurgesteld. ,,Mijn vrouw zei steeds: we krijgen niks. Ik zei zelf steeds: er zit meer in dan die 125.000 euro. En dat dacht ik ook echt. Ik moet nog met m'n advocaat overleggen of we in hoger beroep gaan.''