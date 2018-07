'Miljoenen aan onderwijsgeld naar uitzendbureaus'

De bureaus beloven leraren hogere salarissen en bijvoorbeeld een auto, aldus de krant. Daar kunnen scholen, die door het lerarentekort al moeizaam personeel kunnen vinden, niet tegenop. Een leraar via het uitzendbureau is voor een school tot anderhalf keer duurder dan een leraar die in dienst is.

Hoeveel geld er precies naar de uitzendbureaus gaat, is niet na te gaan. Maar de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH), met 39 basisscholen in en rondom Den Haag, geeft bijvoorbeeld 4,5 miljoen euro uit aan uitzendbureaus, zegt bestuursvoorzitter Gerard van Drielen in Trouw. Dat was in 2012 nog twee miljoen.